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Bayburt haberleri

Bayburt Vakfı burs desteğini daha da büyütmek istiyor
Bayburt Vakfı Başkanı Bayburt’ta Gazetecilere açıklama yaptı
Bakan Yardımcısı Bayburt Belediyesini ziyaret etti
Bayburt İl Tarım Müdürü Selami Ersen Bakan Müşaviri oldu
Dede Korkut Şölenleri Yerel Sanatçılarla devam etti
BTSO Başkanı Süleyman Seyhan, TOBB Nefes Kredisinin Detaylarını Açıkladı
Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri, Dede Korkut’un kabrine yapılan ziyaretle başladı.
Milletvekili Ateş, Bayburt Bayburt’a Özel büyük destekler sağlanacak
Taşçılar Köyü 18. Yaz Şenliğini Coşkuyla Kutlandı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)

Taşçılar Köyü 18. Yaz Şenliğini Coşkuyla Kutlandı

Köyler arası Turnuvanın21. Şampiyonu Taşçılarspor oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)

Köyler arası Turnuvanın21. Şampiyonu Taşçılarspor oldu

Bayburt'a atanan Kaymakamlar görevlerine başladı
Bayburt AK Gençlik’ten önemli bir başarı daha
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası heyecanı Bayburt'ta başladı
Bayburt Özel İdarespor U17 Bölge Şampiyonu
Bahçeliye TÜRKHAN İHA Prototipi hediye edildi
Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu Bayburt'ta
Köyler arası futbol turnuvası finali 6 Temmuz’da Bayburt’ta oynanacak
Köyler arası Futbol Turnuvasında Konursu spor Finalde
Köyler arası Futbol Turnuvasında Taşçılar spor Finalde
Bayburt il sağlık müdürü göreve başladı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sadık Ahmet anması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sadık Ahmet anması
Bakan Yerlikaya'da Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

Bakan Yerlikaya'da Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı
Kruvaziyer turizmde hedef 2 milyon

Kruvaziyer turizmde hedef 2 milyon
Couchbase Araştırması: Yapay zekada geride kalan kuruluşlar yıllık 87 milyon dolar zararda

Couchbase Araştırması: Yapay zekada geride kalan kuruluşlar yıllık 87 milyon dolar zararda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Şehit Uzman Çavuş'a Kayseri'de dualarla uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş'a Kayseri'de dualarla uğurlandı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı... Bahçeli’den anlamlı mesajlar

Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı... Bahçeli’den anlamlı mesajlar
Bayburt Gençosman stadında Onay Şahin Konseri
Bakan Tekin: Türkiye, eğitim teknolojilerinde üs olacak... Eğitimde yapay zekâ hamlesi

Bakan Tekin: Türkiye, eğitim teknolojilerinde üs olacak... Eğitimde yapay zekâ hamlesi
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarına karşı yoğun mücadele... Yeşil Vatan için özverili çalışma

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarına karşı yoğun mücadele... Yeşil Vatan için özverili çalışma
Türkiye-İran hattında kademeli normalleşme

Türkiye-İran hattında kademeli normalleşme
Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini tamamladı... Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor

Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini tamamladı... Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
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Gündem Gündem
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik
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Çocuklara yönelik 'Güçlendirici Bakım Modeli' hayata geçti
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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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'MEB AKUB' yeşil vatan için sahadaydı

Futbol Turnuvası (Özel)

FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Taşçılar Köyü 18. Yaz Şenliğini Coşkuyla Kutlandı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Turnuvanın21. Şampiyonu Taşçılarspor oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası futbol turnuvası finali 6 Temmuz’da Bayburt’ta oynanacak
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Konursu spor Finalde
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Taşçılar spor Finalde
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Yarı Finale kalan takımlar belli oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Konursu, Arslandede maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Taşçılar, Çayıryolu maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Aksaçlı –İst.Ağören maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Sırakayalar -Gökçedere maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol turnuvasının çeyrek final kuraları çekildi
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Çeyrek finale çıkan futbolcularını ödüllendirdi
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası,Futbol turnuvasının çeyrek finalistleri belli oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Kalecik -Gökçedere maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI) FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Konursu-Hacıoğlu maçı

SPOR

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Bostanlıspor Eymen Milli Takım ile Çekya’da…
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Muğlalı 'şah-mat'çılardan önemli başarı
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TOFAŞ, Lynn Kidd’i kadrosuna kattı
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Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Sakaryalı Hüdanur’a anlamlı destek
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Sakarya Büyükşehir'in potasında 3 transfer hamlesi
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Bursa Osmangazili atletin milli forma ile madalya sevinci

Dernekler

DERNEKLER DERNEKLER
Bayburt Vakfı burs desteğini daha da büyütmek istiyor
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Bayburt Vakfı Başkanı Bayburt’ta Gazetecilere açıklama yaptı
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Bayburt Alapelit Köyü olağan kongresini yaptı
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Geleneksel Futbol Turnuvasının 21.si İstanbul’da başladı
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Bayburt Derneği, Geleneksel Futbol turnuvası kuraları çekildi
DERNEKLER DERNEKLER
Bayburt Kabaçayır Köyü Derneği olağan kongresini gerçekleştirdi.
DERNEKLER DERNEKLER
Dernekler İstişare toplantısında bir araya geldiler
DERNEKLER DERNEKLER
Onbeşisi Geleneği İstanbul’da Çocukları sevindirdi
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İstanbul Esenlerde, Bayburt Ramazan Standına yoğun ilgi
DERNEKLER DERNEKLER
107.Yıl Kurtuluş programı, İstanbul’da İftarla birlikte kutlandı.
Kültür sanat
MAGAZİN
Bursa Harmancık’taki Çakmak köyü korundu!
Gündem

Bursa Harmancık’taki Çakmak köyü korundu!

Malatya’da kuraklığa karşı üç aşamalı plan
Gündem

Malatya’da kuraklığa karşı üç aşamalı plan

Bursa Harmancık’ta dört koldan seferberliğe devam
Gündem

Bursa Harmancık’ta dört koldan seferberliğe devam

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı
Gündem

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı

İzmir’in iki ilçesinde yangınlar kontrol altında
Gündem

İzmir’in iki ilçesinde yangınlar kontrol altında

Türk hava sahasında yeni rekor
Gündem

Türk hava sahasında yeni rekor

Palandöken'de kaybolan genci Jandarma buldu
YAŞAM

Palandöken'de kaybolan genci Jandarma buldu

Sakaryalı sporcular performanslarıyla göz doldurdu
SPOR

Sakaryalı sporcular performanslarıyla göz doldurdu

E-Dergiler

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Yazarlar
Remzi Dursunkaya
Remzi Dursunkaya
Konut ihtiyacı artıyor
Mehmet Demirer
Mehmet Demirer
Her Başkanın hayaliydi.!
Mustafa Yolcu
Mustafa Yolcu
BİR YAHUDİ TÜCCARI
Fuat Baş
Fuat Baş
GERÇEK HAYATİ NOKTA
Sosyolog/İsmail Öz
Sosyolog/İsmail Öz
FETÖ’nün İran düşmanlığının asıl sebebi “İmâmet” mi?

Gazete Manşetleri

Yeni Şafak
Yeni Şafak
Türkiye
Türkiye
Akşam
Akşam
Yeni Akit
Yeni Akit
Diriliş Postası
Diriliş Postası
Sabah
Sabah
Hürriyet
Hürriyet
Milli Gazete
Milli Gazete

Röportaj

Suat Müftüoğlu

Suat Müftüoğlu

Suat Müftüoğlu STK'larda ve Bürokraside yaptığı görevleri anlattı.
Fetani Battal

Fetani Battal

Fetani Battal,Bayburt Milletvekili 21 Şubat özel gündemiyle açıklamalarda bulundu
Abdurrahman Polattimur

Abdurrahman Polattimur

Abdurrahman Polattimur Arpalı Belediye Başkanı
Bekir Kurtoğlu

Bekir Kurtoğlu

Bayburt İl Kültür Müdürü Bekir Kurtoğluyla Bayburt'un Tarihi ve Kültürel süreci

Video

Bayburt Saadet Partisinden Asgari Ücret tepkisi

Bayburt Saadet Partisinden Asgari Ücret tepkisi
Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu
Köylerarası Futbol Turnuvasında Filistin Pankartıyla çıktılar

Köylerarası Futbol Turnuvasında Filistin Pankartıyla çıktılar
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Bayburt için 20 Milyonluk DOKAP Projeleri imzalandı

Bayburt için 20 Milyonluk DOKAP Projeleri imzalandı
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