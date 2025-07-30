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Bayburt haberleri
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Taşçılar Köyü 18. Yaz Şenliğini Coşkuyla Kutlandı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Turnuvanın21. Şampiyonu Taşçılarspor oldu
T
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sadık Ahmet anması
Bakan Yerlikaya'da Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı
Kruvaziyer turizmde hedef 2 milyon
Couchbase Araştırması: Yapay zekada geride kalan kuruluşlar yıllık 87 milyon dolar zararda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Şehit Uzman Çavuş'a Kayseri'de dualarla uğurlandı
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı... Bahçeli’den anlamlı mesajlar
Bakan Tekin: Türkiye, eğitim teknolojilerinde üs olacak... Eğitimde yapay zekâ hamlesi
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarına karşı yoğun mücadele... Yeşil Vatan için özverili çalışma
Türkiye-İran hattında kademeli normalleşme
Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini tamamladı... Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor
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Gündem
MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik
Gündem
Çocuklara yönelik 'Güçlendirici Bakım Modeli' hayata geçti
Gündem
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Gündem
'MEB AKUB' yeşil vatan için sahadaydı
Futbol Turnuvası (Özel)
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Taşçılar Köyü 18. Yaz Şenliğini Coşkuyla Kutlandı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Turnuvanın21. Şampiyonu Taşçılarspor oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası futbol turnuvası finali 6 Temmuz’da Bayburt’ta oynanacak
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Konursu spor Finalde
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Taşçılar spor Finalde
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvasında Yarı Finale kalan takımlar belli oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Konursu, Arslandede maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Taşçılar, Çayıryolu maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Aksaçlı –İst.Ağören maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Çeyrek final, Sırakayalar -Gökçedere maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol turnuvasının çeyrek final kuraları çekildi
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Çeyrek finale çıkan futbolcularını ödüllendirdi
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası,Futbol turnuvasının çeyrek finalistleri belli oldu
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Kalecik -Gökçedere maçı
FUTBOL TURNUVASI (KÖYLER ARASI)
Köyler arası Futbol Turnuvası, Konursu-Hacıoğlu maçı
SPOR
SPOR
Bostanlıspor Eymen Milli Takım ile Çekya’da…
SPOR
Muğlalı 'şah-mat'çılardan önemli başarı
SPOR
TOFAŞ, Lynn Kidd’i kadrosuna kattı
SPOR
Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Sakaryalı Hüdanur’a anlamlı destek
SPOR
Sakarya Büyükşehir'in potasında 3 transfer hamlesi
SPOR
Bursa Osmangazili atletin milli forma ile madalya sevinci
Dernekler
DERNEKLER
Bayburt Vakfı burs desteğini daha da büyütmek istiyor
DERNEKLER
Bayburt Vakfı Başkanı Bayburt’ta Gazetecilere açıklama yaptı
DERNEKLER
Bayburt Alapelit Köyü olağan kongresini yaptı
DERNEKLER
Geleneksel Futbol Turnuvasının 21.si İstanbul’da başladı
DERNEKLER
Bayburt Derneği, Geleneksel Futbol turnuvası kuraları çekildi
DERNEKLER
Bayburt Kabaçayır Köyü Derneği olağan kongresini gerçekleştirdi.
DERNEKLER
Dernekler İstişare toplantısında bir araya geldiler
DERNEKLER
Onbeşisi Geleneği İstanbul’da Çocukları sevindirdi
DERNEKLER
İstanbul Esenlerde, Bayburt Ramazan Standına yoğun ilgi
DERNEKLER
107.Yıl Kurtuluş programı, İstanbul’da İftarla birlikte kutlandı.
Kültür sanat
MAGAZİN
Gündem
Bursa Harmancık’taki Çakmak köyü korundu!
Gündem
Malatya’da kuraklığa karşı üç aşamalı plan
Gündem
Bursa Harmancık’ta dört koldan seferberliğe devam
Gündem
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı
Gündem
İzmir’in iki ilçesinde yangınlar kontrol altında
Gündem
Türk hava sahasında yeni rekor
YAŞAM
Palandöken'de kaybolan genci Jandarma buldu
SPOR
Sakaryalı sporcular performanslarıyla göz doldurdu
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Yazarlar
Remzi Dursunkaya
Konut ihtiyacı artıyor
Mehmet Demirer
Her Başkanın hayaliydi.!
Mustafa Yolcu
BİR YAHUDİ TÜCCARI
Fuat Baş
GERÇEK HAYATİ NOKTA
Sosyolog/İsmail Öz
FETÖ’nün İran düşmanlığının asıl sebebi “İmâmet” mi?
Gazete Manşetleri
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Türkiye
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Yeni Akit
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Sabah
Hürriyet
Milli Gazete
Röportaj
Suat Müftüoğlu
Suat Müftüoğlu STK'larda ve Bürokraside yaptığı görevleri anlattı.
Fetani Battal
Fetani Battal,Bayburt Milletvekili 21 Şubat özel gündemiyle açıklamalarda bulundu
Abdurrahman Polattimur
Abdurrahman Polattimur Arpalı Belediye Başkanı
Bekir Kurtoğlu
Bayburt İl Kültür Müdürü Bekir Kurtoğluyla Bayburt'un Tarihi ve Kültürel süreci
Video
Bayburt Saadet Partisinden Asgari Ücret tepkisi
Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Yayın Bayburtgündem tv Konuğu
Köylerarası Futbol Turnuvasında Filistin Pankartıyla çıktılar
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.
Bayburt için 20 Milyonluk DOKAP Projeleri imzalandı
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