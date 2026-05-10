Bu yıl 22.sini düzenlenen Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası İstanbul Sivil toplum kuruluşları arasında en uzun soluklu Futbol Turnuvası oldu.

Finalleri Bayburt Gençosman Stadında oynanan Turnuvanın Maçları İstanbul Kağıthane ve Şenlikköy Stadında oynanacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Geleneksel Futbol Turnuvası açılış Programı İstanbul Mahmutbey Stadında başladı.

Program Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bayburt Folklor Ekibinin gösterisi ve Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu ,Devran ve Sehlan Burak’ın şarkılarıyla devam etti.

Programda açılış konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti. Durmuş Turnuvaya katılan Takımların hepsinin Şampiyon olduğunu belirtti. Turnuvanın centilmence ve dostluk içinde geçmesini beklediklerini belirtti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 2026 Yılı 22. Köyler arası Futbol Turnuvasına Katılan Takımlar.

Ağören Köyü Derneği, Aksaçlı Köyü Derneği, Arslandede Köyü Derneği, Erikdibi Köyü Derneği, Gökçedere Beldesi Derneği, Helva Köyü Derneği, Kalecik Köyü Derneği, Konursu Köyü Derneği, Masat Köyü Derneği, Oruçbeyli Köyü Derneği,Petekli Köyü Derneği, Sakızlı Köyü Derneği,Sancaktepe Köyü Derneği, Saraycık Köyü Derneği,Sırakayalar Köyü Derneği, Taşçılar Köyü Derneği, Tomlacık Köyü Derneği, Yakupabdal Köyü Derneği.

Açılış Programına, Turnuvaya katılan Takımlar tam kadro katıldılar. Turnuvanın ilk Maçını Oynayacak olan takımların kuraları çekildi.