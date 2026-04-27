Şehrin bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Unutulmaz Müzik Ziyafeti

Gecede, Şef Ünal Özel yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu ile kültürel miras taşıyıcısı sanatçı Serdar Eslek sahne aldı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan konserde, Bayburt kültürünün ezgileri Trabzon’da yankılandı.

"Amacımız Kültürümüzü Yaşatmak"

Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Sadettin Okay, bu tür organizasyonların bölge insanının acısını, sevincini ve ortak değerlerini yansıttığını ifade etti. Okay, "Yönetim olarak insanlarımızın kaynaşması ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Derneğe Sahip Çıkma Çağrısı

Hemşehrilerine dernek binasını daha sık ziyaret etmeleri yönünde çağrıda bulunan Başkan Okay, kültürel mirasın ancak hep birlikte sahip çıkılarak korunabileceğini vurguladı. Gecenin sonunda, organizasyona destek veren ve coşkuya ortak olan tüm misafirlere teşekkür edildi.