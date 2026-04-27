Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından 2021 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ödülleri her yıl eğitim, sağlık, kültür Sanat, Siyaset, yerel yönetimler, üst düzey bürokrasi gibi alanlarında Türkiye’nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş kişi ya da kurumlara veriliyor.

İstanbul, Ankara, Bursa, Trabzon, Çorum, Tokat da verilen ödüllerin yedincisini 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Saat 19.00'da İstanbul'

Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezinde yoğun izleyici nin katılımlarıyla getçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu Dentbul Dr. Kadir Özay'ın üstlendiği , Sunumunu Belgesel Tv Proğram Yapımcısı Bayram Aygün yaptığı 15. Sezon İstanbul 7.Uluslararası Nizamettin Kutlu Kültür Sanat Ödülleri gecesinde;

Bürokrasi , Sağlık, Moda , Eğitim, Kültür ve Sanat , İş ve cemiyet dünyasının buluştuğu gecede ödüle değer görülen isimler yer aldı.

Ödülleri Şehir ölçeginde 6 ile verilirken ;

ülke bazında Dentbul 2026 Müzik Özel Ödülü Rusya Devlet Sanatçısı Ünlü Piyanist Sayın Elena Çekiç'e , Edebiyat Alanında Azerbaycanlı Araştırmacı Gazetci Yazar Sayın Halide Halid ' e verildi.

Uluslararası Platformlarda Bayburt tan ülkenin kültür ve sanat alanındaki gelişimine Farklı etkinliklerle değer katmaya devam eden Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği yıl içerisinde yapılacak etkinliklerin Üstad şair ve yazar Nizamettin Kutlu ya adledilmesi de diğer ödüllerden farklılığı ile ön plana çıktı.