Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan baraj gölü, bölge turizmine büyük katkı sağlıyor.

Dağların arasında, yaklaşık 1700 metre rakımda yer alan bu doğa harikası, sulama amacının ötesine geçerek yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği önemli bir destinasyona dönüştü.

İlçe Nüfusunun 10 Katı Ziyaretçi Ağırlıyor

Demirözü Belediyesi öncülüğünde başlatılan turizm faaliyetleri kapsamında, baraj gölünde tekne turları düzenleniyor. Yoğun ilgi gören bu turlar sayesinde, özellikle yaz aylarında ilçe nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar turist bölgeyi ziyaret ediyor. Yetkililer, son dönemde binlerce kişinin bölgeye gelerek bu eşsiz tekne turu deneyimini yaşadığını belirtiyor.

"Burası Bilinmeyen Bir Cennet"

Baraj gölünde tekne turuna katılan ziyaretçilerden Nur Çakmak, bölgenin büyüleyici atmosferine hayran kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Burası keşfedilmeyi bekleyen, adeta bilinmeyen bir cennet. Çok muhteşem bir manzara eşliğinde tur yapma imkanı bulduk. İnanıyorum ki burası tanındıkça çok daha fazla turist tarafından tercih edilecektir."

Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Demirözü Baraj Gölü’nün, önümüzdeki dönemde artacak tanıtım faaliyetleriyle birlikte bölge turizminin parlayan yıldızı olması bekleniyor.