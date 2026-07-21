Gerçekleştirilen saha inceleme programına; SY Travel Sahibi Sadık Yakup, Sura Alhadoi, Ahmet Özgürcan, Faisal Alhadar, Hacıoğlu Grup Turizm yetkilileri ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Adil Aydın katıldı.

Aslandağı Doğa Turizminin Yeni Cazibe Merkezi Olacak

İnceleme programı kapsamında heyete projeye ilişkin detaylı bilgiler verildi. Aslandağı’nın sunduğu eşsiz doğal güzellikler, konaklama imkânları ve bölgenin doğa turizmi açısından barındırdığı yüksek potansiyel yerinde değerlendirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt’un turizm çeşitliliğine önemli katkılar sağlanması, alanın yerli ve yabancı ziyaretçiler için bir cazibe merkezi hâline getirilmesi hedefleniyor.

Körfez ülkelerine yönelik yürütülen tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını vurgulayan Vali Mustafa Eldivan, Bayburt’un sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerin uluslararası turizm pazarında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.