15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta duygu yüklü bir anma programı gerçekleştirildi. Şehitlerin dualarla yâd edildiği etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye sahip çıktı.



Atlı Birlikler Eşliğinde Kortej Yürüyüşü

Anma etkinlikleri, Taş Köprü mevkisinde atlı cirit kulübü üyelerinin öncülük ettiği görkemli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerleyerek programın ana merkezi olan Saray Bahçesi’nde toplandı.



Dualar Edildi, Sancak Teslim Alındı

Saray Bahçesi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatan uğruna can veren tüm şehitler için dualar edildi. Alana kurulan dev ekran aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiği 15 Temmuz hitabı kalabalık tarafından ilgiyle takip edildi.

Gecenin en anlamlı anlarından birinde ise sancak koşusunu başarıyla tamamlayan sporcular, taşıdıkları şanlı Türk bayrağını Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a teslim etti. Programın ilerleyen saatlerinde manevi atmosfer, okunan ilahilerle daha da pekişti.

"3 Yaşındaki Çocuğumla Sokağa Çıkmıştım"

Günün anlam ve önemine dair duygularını paylaşan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal, hain FETÖ darbe girişimine karşı yazılan kahramanlık destanının onurunu taşıdıklarını belirtti. Köksal, "Bundan 10 yıl önce milletimizin gösterdiği bu şanlı direnişi kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve sıhhatli ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.



O karanlık gecede sivil direnişe katılan vatandaşlardan Hülya Güneş ise hafızalara kazınan o anları şu sözlerle anlattı:

"10 yıl önce bu hain girişimi yaptıklarında, bir vatansever olarak 3 yaşındaki çocuğumu da yanıma alıp sokağa çıkmıştım. Rabbim vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acı günler yaşatmasın."