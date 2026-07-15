Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş'in eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Alb. Erdem Yeni, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Vali Yardımcıları Muhammet Fatih Aydın ve Emre Çömen, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahit Ahat, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.