Çalışmalar kapsamında yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla asfalt serimi öncesinde güzergâhta yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj borularının döşenmesi ve yol kenarı tasfiye işlemleri gerçekleştiriliyor.

Asfalt serimine geçilmeden önce yolun uzun yıllar güvenli ve dayanıklı şekilde hizmet vermesi amacıyla güzergâhta yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj boruları döşenmesi ve yol kenarlarında tasfiye çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Yaklaşık 15 iş makinesi ve 20 personelin görev aldığı çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Asfalt çalışmaları süresince geçici olarak ulaşıma kapatılan yolda altyapı hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanırken, asfalt öncesi son düzenlemeler de hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdaresi, il genelinde yol, altyapı, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarını planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürerek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor.