Şehrin kültürel ve gastronomik zenginliklerini ön plana çıkaran festivalin kapanışı, BAYDER Müzik Korosu'nun Arasta Bayburt'ta verdiği konserle gerçekleştirildi.

Otantik atmosferde düzenlenen kapanış konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programın ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, festivale sundukları katkılardan dolayı BAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dündar’a bir plaket takdim etti.

Kapanış programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival boyunca Bayburt mutfağının eşsiz lezzetleri; Ramazan Bingöl, Gürkan Topçu, Ayvaz Akbacak ve Esra Tokelli gibi tanınmış şefler ile Diyetisyen Hatice Nur Ege tarafından hazırlanan özgün tariflerle katılımcılara ikram edildi.

İki gün boyunca hem yöresel lezzetler hem de sanat etkinlikleriyle renklenen festival, kent kültürünün tanıtımına önemli katkı sağladı.