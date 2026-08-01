Dede Korkut Şehir Müzesi Bahçesi’nde başlayan etkinlikte, kentin geleneksel lezzetleri tanıtılırken festivalin gelecek yıllarda uluslararası boyut kazanması hedefi vurgulandı.

Etkinlik, Bayburt barları gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışın ardından Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Gürkan Topçu ve Esra Tokelli, Bayburt mutfak kültürü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmacılar, kentin tarihi yemek mirasına ve gastronomi turizmi potansiyeline dikkat çekti.

Söyleşilerin ardından ocak başına geçen ünlü şefler, et pişirmenin püf noktalarını katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlik kapsamında Bayburt’a özgü tel helva ile tel helvalı muhallebi hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi. Ayrıca, kentin son tandır ustası Recai Purutoğlu, geleneksel tandır yapımının inceliklerini aşama aşama festival alanını dolduran ziyaretçilere aktardı.

Vali Eldivan: "Bayburt parlatılmamış bir mücevher"

Festivalin açılışında konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ilk festivalin hem kentte hem de İstanbul’daki hemşehriler arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Bu olumlu geri dönüşlerin ikinci festivalin düzenlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Eldivan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Festivali geleneksel hale getirip bir sonrakini uluslararası düzeyde yapmamız lazım. Bizim bu etkinliği sadece burada değil, farklı şehirlerde ve yurt dışında da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bayburt’u Türkiye’de şu ana kadar parlatılmamış bir mücevher olarak görüyoruz. Kentimizin tanıtımına katkı sunacak her çalışma bizler için çok kıymetli."

Ramazan Bingöl: "Nihai hedefimiz gastronomi şehri olmak"

Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ise Bayburt mutfağının bugüne kadar daha çok döneriyle tanındığını, ancak çok daha zengin bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Bingöl, kentin bölgede önemli bir gastronomi merkezi adayı olduğunu belirterek, "Nihai hedefimiz Bayburt’un bir gastronomi şehri olması. Zengin mutfak kültürü ve farklı lezzetleriyle Bayburt bu unvanı hak ediyor. Biz de bu sürece katkı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

İki gün boyunca sürecek festivalin ilk günkü kapanış programı Bayburtlu sanatçı Mustafa Serkan Yalçın'ın söylediği parçalarla son buldu.