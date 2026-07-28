Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; Asayiş Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir dolandırıcılık operasyonuna imza attı. Araç kiralama ile kasko-sigorta bedeli bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre; B.T., E.A., T.T., B.C. ve M.C.K. isimli şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi. Operasyonda; 15 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 5 flash bellek, 3 bilgisayar, 3 tablet, 2 harddisk, 11 banka kartı, 1 pasaport ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 225 TL nakit para muhafaza altına alındı.

56 Vatandaşı Mağdur Ettiler

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, geliştirdikleri hileli yöntemlerle toplam 56 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158. maddesi uyarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın desteğiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına asla geçit verilmeyeceği ve suç ile suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.