Gazi Kabak, Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen askerî ve resmî törenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Eşref Kabak için Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze merasimine merhum gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, il protokolü, silahlı kuvvetler mensupları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kabak’ın naaşı, tören mangası eşliğinde aile kabristanında toprağa verildi.

"En Sevilen Esnaflarımızdan Biriydi"

Aydıntepe’de uzun yıllar nakliyecilik ve beyaz eşya sektöründe ticaret yapan merhum gazinin arkadaşı Bilal Karaca, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Eşref abimiz çok eski ve kadim bir dostumuzdu. İlçemizin en dürüst ve sevilen esnaflarından biriydi. Cenazedeki bu yoğun kalabalık da kendisine duyulan sevginin en açık göstergesidir. En son Kurban Bayramı’nda ziyaret edip elini öpmüştük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

"Aydıntepe Halkı Tarafından Sayılan Bir İsimdi"

Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal ise yaptığı açıklamada, "Bugün Kıbrıs gazimiz Eşref Kabak’ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Yıllarca Aydıntepe ilçesinde esnaflık yaptığı için halkımız tarafından çok sevilen, sayılan bir büyüğümüzdü. Katılımın yoğunluğu da ilçemizin kendisine verdiği değeri gösteriyor. Allah mekânını cennet eylesin; ailesine, sevenlerine ve gazilerimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.