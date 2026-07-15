Ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarında Belediye Başkanı Mete Memiş, Çatıksu Köy Konağı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından dualarla kurdele kesilerek Çatıksu Köy Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, kurum müdürleri, Bayburt ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve vatandaşlar katıldı.