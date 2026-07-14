Program, Ağlarbaba'nın Oruçbeyli Köyü Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen manevi törenle başladı. Kabristanı dolduran kalabalık, Ağlarbaba'nın ruhuna ithafen okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini huşu içinde dinledi. Okunan ayetlerin ardından eller semaya açılarak hep bir ağızdan dualar edildi, merhumun manevi mirası yâd edildi.



Protokolden ve Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen anma programının ikincisine, Bayburt protokolü ve siyaset dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa; Prof. Dr. Peyami Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, önceki dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal, eski Bayburt Belediye Başkanları Hükmü Pekmezci ve Hacı Ali Polat’ın yanı sıra çeşitli kurumlardan bürokratlar ve yurdun dört bir yanından gelen Bayburtlu hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

Şiirleriyle Gönüllere Dokundu

Kabristandaki duaların ardından anma etkinlikleri, Oruçbeyli köyü içinde hazırlanan program alanında devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, Prof. Dr. Peyami Battal ve önceki dönem Milletvekili Fetani Battal kürsüye çıkarak katılımcılara hitaben birer selamlama konuşması gerçekleştirdiler.

Konuşmalarda Ağlarbaba’nın bölge insanı için taşıdığı manevi değere ve bu tür anma programlarının kültürel aktarımdaki önemine vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından, Ağlarbaba’nın kendi kaleminden dökülen ve derin manalar içeren şiirleri seslendirildi. Şiir dinletisi, programa katılan misafirlere duygu dolu anlar yaşattı.

Köy halkının ve organizasyon komitesinin misafirperverliğini gözler önüne serdiği program, uzaktan ve yakından gelen misafirlere yapılan geleneksel ikramların ardından edilen şükür dualarıyla sona erdi. Katılımcılar, böylesine anlamlı bir etkinliğin her yıl büyüyerek devam etmesi temennisinde bulunarak köyden ayrıldılar.