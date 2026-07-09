Ziyarete; Türkiye, Azerbaycan/Nahçıvan, Rusya Federasyonu Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu-Balkar Cumhuriyeti, Rusya, İran, Cezayir, Letonya, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova'dan gelen ekipler katıldı.

"Şölenlerimiz Kültürel Bağları Güçlendiriyor"

Konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mete Memiş, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının en önemli simgelerinden olan Dede Korkut adına düzenlenen şölenlerin birleştirici gücüne dikkat çekti.

Farklı coğrafyalardan gelen misafirleri Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Memiş, şunları kaydetti:

"Şölenlerin açılış törenindeki gösterileri büyük bir beğeniyle takip ettik. Biz Bayburtlular olarak Kafkas halk oyunlarını çok severiz. Bu şölenler, halklar arasındaki kültürel bağların güçlenmesine önemli katkılar sunuyor. Bayburt, geleneksel misafirperverliğiyle her zaman gönül coğrafyasından gelen konuklarını en iyi şekilde ağırlamaya devam edecektir."

Karşılıklı Hediye Takdimi Yapıldı

Kültür elçilerini buluşturan ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeleşme töreni gerçekleştirildi. Başkan Mete Memiş misafirlerine kent adına çeşitli hediyeler sunarken, halk dansları toplulukları ve müzik gruplarının temsilcileri de kendi ülkelerine ve şehirlerine özgü geleneksel hediyeleri Memiş'e takdim etti. Ziyaret, günün anısına çektirilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.