Bayburt Üniversitesi, belediye tarafından yürütülen ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi’ne ortak olarak katılım sağladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından imzalanan protokol kapsamında, üniversite yaşlılara yönelik önemli çalışmalara imza atacak. İş birliği çerçevesinde; sağlıklı yaşlanma, psikososyal destek, bilinçlendirme faaliyetleri ve sosyal katılımı artırmaya yönelik çeşitli etkinliklerle projeye akademik ve kurumsal destek verilecek.