Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, harmanın sadece bir hasat dönemi olmadığı; Anadolu insanının ortak yaşam felsefesini ve paylaşma duygusunu temsil eden önemli bir kültürel miras olduğu vurgulandı. Unutulmaya yüz tutmuş köy yaşamı ve üretim kültürünü gelecek nesillere aktarmayı misyon edinen müze, şenlik kapsamında yüz yıl öncesine ait geleneksel tarım aletleriyle hasat geleneğini canlandırdı.

Etkinliğin Onur Konuğu: Binali Yıldırım

Şenliğin bu yılki onur konuğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım oldu. Müzeyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Yıldırım, etkinliğe aktif olarak katıldı; harmanda tırpan biçti, düven sürdü ve buğday ile samanı birbirinden ayıran patoz makinesini kullandı.

Ziyaretinin ardından müzenin anı defterini imzalayan Binali Yıldırım, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Geçmişi ve geleneklerimizi geleceğe taşıyan, genç kuşaklara kültür mirasımızı aktaran çok güzel bir hafıza mekânı olmuş. Sayın Kenan Yavuz kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu özgün mekânın Bayburt'umuza ve Anadolu'muza örnek olduğunu gördüm. Ülkemizi yurt dışından aldığı ödüllerle başarıyla temsil eden müzemizi candan kutluyor, Yavuz ailesinin göstermiş olduğu bu fedakârlığı büyük bir takdirle karşılıyorum."

"Harmanımız Geleceğe ve Toprağa Bir Çağrıdır"

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, Harman Şenliği'nin yalnızca geçmişe duyulan bir özlem değil, toplumsal hafızayı diri tutan yaşayan bir kültür hareketi olduğunun altını çizdi:

"Harmanımız geleceğe, toprağa ve köylerimize sahip çıkmaya bir çağrıdır. Harman; paylaşmanın, emeğin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin adıdır. Modern dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bu değerler, müzemizde hayat buluyor. Biz kültür mirasımızı sadece sergilemiyor; onu yeniden yaşatıyor ve yeni kuşaklarla buluşturuyoruz. Dünya müzeciliğine getirdiğimiz bu yeni yaklaşım sayesinde toplumun her kesiminin yoğun ilgisine mazhar oluyoruz."

Uluslararası Başarılara Sahip Bir Kültür Yuvası

İş insanı Kenan Yavuz tarafından 25 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan müze, özgün mimarisi ve deneyim turizmine getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekiyor. Müzenin bugüne kadar elde ettiği önemli başarılar arasında şunlar yer alıyor:

2021.Avrupa Yılın Müzesi Ödülü (EMYA).2022.Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülü.2022. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü (Ankara'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmiştir.)

Anadolu'nun kültürel kimliğini dünyaya tanıtmaya devam eden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeki bu anlamlı şenlik, Bayburtlu sanatçı Sezai Seçen'in seslendirdiği yöresel türküler ve coşkulu bar oyunlarıyla sona erdi.