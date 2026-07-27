Murat Okutmuş’un “Sabırla Yolları Aşan Adam: Metin Taner” isimli dosya haberi İnternet Haber Dalı’nda ödüle layık görüldü. Murat Okutmuş, Erzurum’da düzenlenen gecede ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elinden aldı. Bakan Tekin, Okutmuş'un yanı sıra ödül alan isimleri başarılarından dolayı kutladı.

Törenin öne çıkan gündem maddelerinden biri, Basın Meslek Yasası oldu. DAGC Başkanı Ayhan Türkez, mesleğin saygınlığını koruyacak ve gazetecilerin haklarını güvence altına alacak bir yasal düzenlemenin artık ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu çağrıya destek vererek, günümüzde bilgi kirliliğinin arttığına dikkat çekti. Bakan Tekin, basın özgürlüğü ile vatandaşın doğru bilgiye ulaşma hakkını dengeleyecek bir yasanın hem gazeteciler hem de toplum için bir zorunluluk olduğunu belirtti. Kendi siyasi kariyerinde de yalan haber ve iftiralardan nasibini aldığını ifade eden Bakan Tekin, böyle bir kanunun çıkarılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini dile getirdi. Ayrıca, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sebebiyle özel bir ödül takdim edildi.

Törene; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Erzurum Belediye Başkanı Büyükşehir Mehmet Sekmen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Takaçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.

Öte yandan gecede “Buzdan Sal” isimli haberi ile Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Beşir Kelleci, “Son Tandır Ustası” haberiyle de İHA Bayburt Muhabiri Öznur Demir Bayburt’tan ödül alan diğer isimler oldular.