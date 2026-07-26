Gurbet ile sılayı bir araya getiren ve birlik beraberlik duygularını pekiştiren bu şenliklerin son durağı, Alapelit (eski adıyla Pazahbun) Köyü oldu.



Alapelit Köyü mesire alanının eşsiz doğasında gerçekleştirilen yaz şenliği, yoğun bir katılıma sahne oldu. Yüzlerce vatandaşın doğayla iç içe bir ortamda hasret giderdiği etkinlik, hem yöre halkından hem de şehir dışından gelen gurbetçilerden büyük ilgi gördü.



Protokol ve Vatandaşlar Bir Arada

Birlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı şenliğe protokolün de ilgisi büyüktü. Etkinliğe katılan önemli isimler arasında şunlar yer aldı:

Mete Memiş: Bayburt Belediye Başkanı

Hicabi Durmuş: Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı

Çevre köylerin dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri.

Yurdun dört bir yanından memleketlerine gelen hemşehriler, protokol üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etme ve hasret giderme imkânı buldu.



Sanatçı Devran ile Müzik Ziyafeti

Şenliğin eğlence bölümünde sevilen sanatçı Devran sahne aldı. Devran’ın seslendirdiği birbirinden güzel yöresel türküler ve hareketli parçalarla coşan katılımcılar, mesire alanında bol bol halay çekerek şenliğin tadını doyasıya çıkardı. Genç, yaşlı her kesimden vatandaşın eşlik ettiği türküler, şenlik alanında bayram havası estirdi.

Destek Verenlere Plaket Takdim Edildi

Etkinlik kapsamında, köye ve şenliğin düzenlenmesine katkı sağlayan isimler de unutulmadı. Düzenlenen teşekkür töreninde:

Alapelit Köyü Dernek Başkanı Murat Yerli, şenliğe katılımlarından ve desteklerinden ötürü Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e günün anısına bir plaket takdim etti.



Şenliğin hayata geçirilmesinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen sponsorlara ise plaketleri, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş tarafından verildi.

Geleneksel Lezzetlerle Kapanış

Coşku ve muhabbetin gün boyu sürdüğü program, misafirlere sunulan geleneksel yemek ikramının ardından sona erdi.

Birlikte yenilen yemeğin ardından katılımcılar, birlik ve beraberliklerinin daim olması dileğiyle, bir sonraki yıl yeniden aynı coşkuyla buluşmak üzere alandan ayrıldı.