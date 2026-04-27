Davetlilerin yoğun katılım gösterdiği gecede, sanatçı Yakup Atalay kemençesiyle sahne alarak misafirlere coşkulu anlar yaşattı.

Katılımcıların hep birlikte horon teptiği etkinlikte, eğlencenin yanı sıra çeşitli çekilişler de gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda kazanan misafirlere dernek tarafından çeşitli ödüller takdim edildi."

Gecenin anlam ve önemine dair konuşma yapan Dernek Başkanı Osman Birinci, horonun sadece bir dans değil, Karadeniz’in güçlü ruhunu ve beraberliğini yansıtan en güzel ifade olduğunu belirtti. Bayburt ve Trabzon arasındaki gönül bağlarını güçlendirmekten gurur duyduklarını ifade eden Birinci, şunları söyledi:"Bugün burada Bayburt'un vakur duruşu ile Trabzon'un coşkusunu buluşturuyor; ortak kültürümüzü yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Başkan Birinci, konuşmasında toplumsal dayanışmaya da vurgu yaparak, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayların tüm ülkeyi derinden sarstığını ifade etti. Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa dileyen Birinci, sevincin olduğu kadar acının da ortak olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen dernek yönetimine, paydaşlara ve destek veren tüm katılımcılara teşekkür edildi.