Girişimci iş ve Fikir insanları derneği GİSİAD Genel kurulunu yapmak için hazırlanıyor. GİSİAD ilk Genel kurulunu 6 Haziranda yapacak.

Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Başkanı Remzi Dursunkaya yönetim kuruluyla birlikte Genel kurul davetiyelerini vermek için ziyaretlerine devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül ,Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Türkiye İş Bankası A.Ş Yönetim kurulu Başkanı ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Samet Taş, MODOKO Yönetim kurulu başkanı Koray Çalışkan, Başyiğit İnşaat ve Yapı malzemeleri yönetim kurulu başkanı Yılmaz Başyiğit, Halk GYO A.Ş. Genel Müdürü Erdal bekin, Orman Genel Müdürü Zafer Derince, Vakıf GYO Genel müdürü Onur İncehasan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman, Emlak Konut GYO Genel müdür yardımcısı Gökhan Yüksel, Emlak Konut GYO Genel müdür yardımcısı Ercan Alioğlu, TÜMBİR Tüm mağazalar birliği Genel başkanı Murat Günday, Emlak Konut GYO Genel başkan yardımcısı Selami Keskin ve bir çok İşadamı Siyasetçi ve Bürokrata Genel Kurul davetiyelerini takdim ettiler.

İş insanı, akademisyen, sanat ve medya temsilcilerinin yönetimde olduğu 1.GİSİAD genel kurul hazırlıkları devam ediyor.

GİSİAD Kurucu Genel Başkanı Remzi Dursunkaya : Önceliği Ülke bütünlüğünü kapsayan ve Büyük Türkiye Yüzyılı ve Yeni nesil anlayış ile birleştiren,Vizyoner İnsanların Ortak aklı.

Günümüz dünyasında geçmiş tecrübelerimizin bize öğrettiği vizyon,

güçlü toplumların yalnızca ekonomik büyüklükleriyle değil,

fikir üretme kapasitesi, küresel ve kültürel derinliği, girişimcilik ruhuyla öne çıkmalarındandır.

Bu anlayıştan hareketle kurduğumuz GİSİAD Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneğimiz, iş dünyası kültür sanat eğitim teknoloji ve spor alanlarını aynı çatı altında buluşturan ve Global yapısıyla kısa sürede yurt içi ve dışında kurduğu şube ve temsilciliklerle çok disiplinli bir platform haline gelmiştir.

GİSİAD üreten düşünen geliştiren ve topluma değer katmayı amaçlayan bireylerle, yalnızca bir meslek veya iş dünyası ağı olmanın ötesinde, fikirlerin anlam bulduğu, girişimciliğin desteklendiği ve ortak aklın güç kazandığı bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu minvalde GİSİAD farklı alanlardan gelen üyeleriyle, bireysel potansiyeli toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir anlayışla hareket eder. İş dünyasında üretim ve girişimcilik, sanatta yaratıcılık, kültürde derinlik, eğitimde bilgi sporda disiplin ve teknolojide yeniliğin birbirini tamamladığına inanır.



Bu nedenle farklı disiplinleri bir araya getirerek güçlü projeler üretmeyi, genç girişimcilere fırsatlar sunmayı ve toplum yararına kalıcı çalışmalar ortaya koymayı öncelikleri arasında görür.

Derneğin temel yaklaşımı istikrarlı büyümeyi desteklemek, gençleri ve kadınları üretim ve gelişimin merkezine almak, teknolojiyi ve inovasyonu teşvik etmek, insan haklarına ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayışı yaygınlaştırmaktır. Bu doğrultuda GİSİAD, hem ülke içinde hem de uluslararası platformlarda etkin bir temsil gücü oluşturmayı hedeflemektedir.

GİSİAD’ın en önemli özelliklerinden biri de ortak akıl kültürüdür. Dernek bünyesinde farklı alanlardan uzmanların bir araya gelmesi, yeni fikirlerin doğmasına ve projelerin daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesine imkân sağlamaktadır. Böylece bireysel başarıların birleştiği noktada toplumsal fayda üreten güçlü bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Geleceğin, yalnızca hayal kuranların değil hayallerini sorumluluğa dönüştürenlerin eseri olduğuna inanan GİSİAD, üretim ve vizyon odaklı bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Bu yönüyle dernek, girişimci ruhu destekleyen, fikirleri değerli kılan ve toplum için kalıcı izler bırakmayı amaçlayan bir platform olma özelliği taşımaktadır

GİSİAD Her geçen gün yeni bir isim, yeni bir proje ve yeni bir aksiyon ile vizyoner girişimcileri bir araya getiren, ortak değerler etrafında üretmeyi teşvik eden, ve geleceğe güçlü adımlar atmayı hedefleyen her bir bireyin kendine yer bulacağı zeminde hareket ederek büyümeye devam etmektedir dedi.