Birlik, beraberlik ve paylaşmanın doruğa ulaştığı Kurban Bayramı öncesinde, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, geleneksel bayramlaşma töreninde personeli ile bir araya geldi. Başkan Mete Memiş, bayram tatili öncesi belediye personeliyle buluşarak tüm çalışanların bayramını tek tek tebrik etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma merasimine Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile belediye personeli katıldı.

Programda çalışanlarla sohbet eden Başkan Memiş, belediye personelinin Bayburt için ortaya koyduğu özverili çalışmalara teşekkür etti. Konuşmasında Bayburt’un daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Memiş, “Bayburt bizden çok şey bekliyor arkadaşlar. Temiz bir şehir, daha yeşil bir şehir ve sokakları daha güzel bir Bayburt bekliyor. Buradaki bütün arkadaşlarımız bu hedefler doğrultusunda büyük bir gayret ortaya koyuyor. Sahadaki çalışmalarımızla hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayarak onları daha mutlu ve huzurlu göreceğiz. Bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir bayram geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bayburt Belediyesi’ndeki bayramlaşma heyecanına Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu, İl Başkan Yardımcısı Tevhit Köroğlu, İl Başkan Yardımcısı Yasin Bahadır ve AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Miraç Bayram da ortak oldu.