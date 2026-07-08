Müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyelerinin şölen komitesi adına Dede Korkut'un kabri başına çelenk sunmasıyla program sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Adnan Bayram, BAYSİAD Başkanı Yaşar Yerlikaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yurtdışı ile il dışından gelen misafirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu" ile devam edecek olan şölenlerin birinci günü Saat 19.00'da Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenecek ve 11 ülkeden halk dansları toplulukları ile müzik gruplarının sahne alacağı görkemli bir açılış töreniyle tamamlanacak.