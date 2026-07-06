Müze ile İyilik İçin Sanat Derneğinin iş birliğiyle yürütülen sanatçı yerleştirme programı kapsamında, sanatçı Aslı Tekin’in "Yeryüzünün Hafızası, Zamanın Sığınağı: Yeniden Galıf" başlıklı projesi, düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Törene Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de katıldı.

Program sürecinde bölgenin kültürel mirasını, yaşam pratiklerini ve geleneksel üretim biçimlerini yakından deneyimleyen Tekin, bu birikimi eserlerine yansıtarak kültürel hafızaya odaklanan özgün bir seçki ortaya koydu.

Kadim "Galıf" Kültürü Çağdaş Sanatla Yorumlanıyor

Küratörlüğünü Dr. Feride Çelik'in üstlendiği proje; Anadolu insanının tabiatla kurduğu kadim ilişkiyi, emeği, dayanışmayı, paylaşmayı ve üretmeyi simgeleyen geleneksel "galıf" kültürünü çağdaş sanatın anlatım diliyle yeniden yorumluyor. Aslı Tekin'in bu eseri, geçmişten günümüze taşınan kültürel hafızayı görünür kılarken zamana direnen değerleri estetik bir bakış açısıyla ziyaretçilerle buluşturuyor.

Bayburt yöresinde "galıf" olarak adlandırılan ve Anadolu'nun her köşesinde farklı isimlerle karşımıza çıkan bu yapılar; arazilerde çalışan insanların yağmur, dolu veya aşırı sıcaktan korunmak amacıyla taş ya da kerpiçle inşa ettiği küçük sığınaklar olarak biliniyor.

Topraktan Kopuşun Tehlikelerine Dikkat Çekiliyor

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde geleneksel olarak gerçekleştirilen sanatçı yerleştirme programı, toprak ile ilişkisi giderek zayıflayan toplumsal yapıya karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Daha önce düzenlenen "Eleğin Hafızası", "Göç Yolu" ve "Topraktan Kopuş" projelerinin ardından hayata geçirilen "Galıf" projesiyle, toprakla bağı kopan bir geleceğin getireceği tehlikelere dikkat çekiliyor ve geçmiş ile gelecek arasında düşünsel bir yolculuk sunuluyor.

"Kültür Mirasımızın Yok Olmasına İzin Vermemeliyiz"

Müze Kurucusu Kenan Yavuz, müzenin temel misyonunun kadim Anadolu kültür mirasını yaşatmak ve unutulmaya yüz tutan güzellikleri geleceğe taşımak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Müzemiz vasıtasıyla bozulan geleneksel mimari dokumuza, hız kesmeden devam eden köyden kente göç olgusuna ve modernitenin küçümsediği köy yaşamının güzelliklerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Azalan kırsal nüfus nedeniyle gelecekte karşı karşıya kalacağımız sorunları hatırlatıyoruz. Modernitenin giderek aynileştirdiği, tüketim kültürüyle köleleştirdiği bir dünyaya pes etmemeli ve kültür mirasımızın yok olmasına izin vermemeliyiz."

Ödüllü Müze, Kültürel Hafızayı Taze Tutuyor

Bayburt’un Beşpınar köyünde 25 bin metrekarelik bir alanda iş insanı Kenan Yavuz tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen müze, uluslararası alanda pek çok başarıya sahip. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından "Avrupa'da Yılın Müzesi" seçilen kültür kompleksi, 2022 yılında Avrupa Birliği Kültür Mirası "Europa Nostra" ödülünü kazandı. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne de layık görülen müze, bu ödülü Ocak 2023'te Ankara'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.