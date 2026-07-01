Toplam 1.011 şairin birbirinden değerli eserleriyle katıldığı yarışmada, jürinin titiz değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren isimler belli oldu.

Seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda yarışmanın birincilik ödülünü, “Nabzımda Mahşer Sesleri” adlı şiiriyle Hakan İlhan kazandı.

Yarışmada ikincilik ödülüne “Sûfî Sahaf ve Kül Denizi” şiiriyle Yaşar Bayar layık görülürken, üçüncülük ödülünün sahibi ise “Satın Alınan Günah” adlı şiiriyle Mustafa Erkenekli oldu.

Yarışmanın Jüri Özel Ödülü ise sınırları aşarak kardeş coğrafyaya uzandı. Azerbaycan’dan katılan Aysel Safarli, “Sen Qurunun Adamı” adlı eseriyle bu anlamlı ödülün sahibi olmaya hak kazandı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yarışmamıza 1.011 şairimizin eserleriyle katılması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Gösterilen bu yoğun teveccühün, Türk dünyasının edebi bağlarını daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Hedefimiz, Dede Korkut Şiir Yarışması’nı her yıl düzenlediğimiz Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni’nin ayrılmaz ve geleneksel bir parçası haline getirmektir. Yarışmaya emek veren, katılan tüm şairlerimize ve eserleri titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkür ediyor, dereceye giren yarışmacılarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Yarışmanın koordinatörlüğünü Talat Ülker ve Fatih Dündar üstlenirken, edebiyat dünyasının saygın isimlerinden oluşan jüri heyetinde şu isimler yer aldı:

Mehmet Nuri Parmaksız (İLESAM)

İmdat Avşar (Türk Edebiyatı Dergisi)

Murat Okutmuş (Bayburt Postası Gazetesi)

Selami Şimşek (Ay Vakti Dergisi)

Sündüs Aslan Akça (Kümbet Dergisi)

Osman Oruç (Bayburt Üniversitesi)

Sinan Terzi (Söğüt Dergisi)

Dereceye giren şairlere ödülleri, Bayburt 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim Kültür Spor Şöleni kapsamında, 10 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan şiir gecesinde takdim edilecek.