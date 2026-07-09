Geçmişin izlerini günümüze taşıyan ve birbirinden değerli yöresel dokuma ürünleri ile el sanatlarının yer aldığı sergi, Bayburt'un zengin kültürel mirasını tanıtmayı hedefliyor. Sergi aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Aile Yaşam Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin uzun uğraşlar sonucu ürettiği el emeği göz nuru eserler beğeni topladı. Sergiyi gezen ziyaretçiler, yöresel sanatların inceliklerini yakından inceleme ve kentin kültürel köklerini keşfetme fırsatı buldu.

Açılış törenine; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, şölenler dolayısıyla kentte misafir olarak bulunan yurt içi ve yurt dışından gelen halk dansları toplulukları ile çok sayıda vatandaş da açılışta protokoldeki yerini aldı.

Bayburt'un tarihî dokusunu yansıtan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, hafta sonları hariç 17 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Kültür sanat meraklıları, sergiyi Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde gezebilirler.