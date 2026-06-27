Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Kültür Yayınları bünyesinde hazırlanacak olan "Ferruhşad Bey Vakıf Eserleri" adlı kitap çalışması için resmi telif sözleşmesi imzalandı.

Akademik Çalışma Kitaba Dönüşüyor

Proje kapsamında KUDAKA ile Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazi Özdemir arasında iş birliği protokolü imza altına alındı. "Bayburt Kültür Varlığı Serisi" kapsamında okuyucuyla buluşacak olan bu bilimsel çalışma, kentin tarihi kimliğinin ve kültürel hafızasının kayıt altına alınmasına büyük katkı sunacak.

Ferruhşad Bey’in Eserleri Tüm Yönleriyle İncelenecek

Hazırlanacak eserde, Bayburt’un geçmişinde çok önemli bir yere sahip olan Ferruhşad Bey’in vakıf bilinci ve bölgeye kazandırdığı mimari yapılar mercek altına alınacak. Kitapta, söz konusu vakıf yapılarının tarihi süreçleri, mimari nitelikleri ile sosyal ve kültürel işlevleri detaylı bir şekilde analiz edilecek.