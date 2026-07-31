Yıllardır nefes kesen rafting müsabakalarına sahne olan Çoruh Nehri ise bugünlerde adrenalin tutkunlarını yepyeni bir macera ile tanıştırıyor.

Bölgedeki sosyal ve turistik faaliyetlere ivme kazandırmak amacıyla başlatılan bu turlar, nehir üzerinde hız tutkunlarına unutulmaz anlar vadediyor.

Jetbotun hayata geçirilme serüvenini Bayburtgündem muhabiri Sinan Purut’a anlatan ve muhabire bizzat heyecan dolu bir test sürüşü yaptıran projenin mimarı Bekir Kurtoğlu, sürecin nasıl başladığını şu sözlerle aktarıyor:

"Nehirde hem akıntı yönünde hem de akıntıya karşı güçlü bir şekilde ilerleyebilecek motorlu bir araca ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Araştırmalarım için Avrupa'da birçok ülkeye gitsem de Çoruh'un zorlu yapısına uygun bir araç bulamadım. Bunun üzerine Bayburtlu bir iş insanımızla kafa kafaya verip kendi projemizi çizdik ve imalata başladık."

Üç Aşamalı Başarılı Test Süreci

Tamamen yerel imkanlarla tasarlanıp üretilen jetbot, Çoruh'un zorlu sularına indirilmeden önce farklı koşullarda detaylı bir test sürecinden geçirildi:

İlk olarak İstanbul'da deniz sularındaki dayanıklılık ve genel performans testleri.

Daha sonra Bayburt Demirözü Barajı'nın durgun sularındaki denemeler,ve Çoruh Nehri'nin akıntılı sularında nihai ve başarılı sürüş.

"Doğa Sporları Bayburt'un Turizm Değerini Artıracak"

Nehir ve çevresinde artan sosyal etkinliklerin şehrin gerçek turizm potansiyelini gün yüzüne çıkardığını vurgulayan Kurtoğlu, geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi:

"Yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çeken en önemli unsur eşsiz doğamız. Bu nedenle Çoruh Nehri'nde yapılacak tüm fiziksel düzenlemelerin, bu tür doğa sporları ve su aktivitelerine olanak tanıyacak şekilde planlanması gerektiğine inanıyorum. Doğru adımlar atılırsa, bu vizyon Bayburt'a çok büyük değer katacaktır."