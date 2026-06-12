Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda yakalanan 4 organizatör hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’göçmen kaçakçılığı’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ise, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.