Bayburt’ta sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ’13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’ düzenlendi.

’Sağlığın keyfini birlikte sürelim’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Hükümet Meydanı’ndan başlayarak kent merkezinde belirlenen noktalarda pedal çevirdi. Saat Kulesi, Cumhuriyet Caddesi, Dörtyol Kavşağı ve Akşemseddin Caddesi güzergâhını kullanan bisikletlilerin son durağı Hacı Kıyasi Şentürk Camii önü oldu.

Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması mesajı verildi.

Etkinlik kapsamında Hükümet Meydanı’nda kayıt işlemleri ve hediye çekilişi de yapıldı. Programa katılan vatandaşlara bisiklet ve futbol topu hediye edildi.

Yeşilay Bayburt Şubesi koordinesinde yapılan bisiklet turuna çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları da destekte bulundu.