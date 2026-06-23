Teknoloji ve bilim meraklısı gençler, Balca köyünde yer alan Bayburt Balca Atlı Spor Kulübünün misafiri oldu. Ziyaret kapsamında kulüp yetkilileri Ramazan Aydemir ve Muhammet Yatkın, öğrencilere Türk kültürünün önemli bir parçası olan atlı cirit sporu hakkında detaylı bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından cirit sahasına davet edilen öğrencilere ve etkinliğe eşlik eden velilere, cirit atlarına binerek gezinti yapma imkânı sunuldu.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden T3 Vakfı Bayburt İl Sorumlusu Emrah Bayramoğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. Bayramoğlu, "Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz atlarla olan iletişimlerini güçlendirdi. At binmek onları inanılmaz derecede mutlu etti. Bizlere kapılarını açan ve bu güzel güne katkı sunan Balca Atlı Spor Kulübüne teşekkür ederiz" dedi.

"At Binmek İsteyen Herkesi Kulübümüze Bekliyoruz"

Balca Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ramazan Aydemir ise geleceğin teknolojisine yön verecek yetenekli öğrencileri köylerinde ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Balca köyünün geçmişten bugüne atlı cirit konusunda Bayburt'ta öncü bir rol üstlendiğini hatırlatan Aydemir, "At binmeyi deneyimlemek ve bu kültürü yakından tanımak isteyen herkesi köyümüze ve kulübümüze bekliyoruz" diyerek açık davette bulundu.

Renkli görüntülerin sahne olduğu program, öğrencilerin ve velilerin Balca köyünde düzenlediği keyifli bir pikniğin ardından sona erdi. Katılımcılar, doğayla ve geleneksel sporlarla iç içe unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getirdi.