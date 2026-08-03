BAYBURTGÜNDEM- Yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında 2 tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten, 6'sı hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.