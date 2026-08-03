Festivalin ikinci gününde mutfağa giren usta isimler, Bayburt’un zengin yemek kültürünü modern tekniklerle harmanlayarak katılımcılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı.

Festival Menüsünde Öne Çıkanlar:

Kavut Çorbasına Zengin Yorum,Bayburt’un vazgeçilmez lezzetlerinden kavut çorbası; kabak, kapya biber, semizotu, yeşil soğan ve çeşitli baharatlarla zenginleştirilip kavurma ilave edilerek yeniden yorumlandı.Esra Tokelli'den Lor Dolması.MasterChef All Star şampiyonu Şef Esra Tokelli, lor dolmasını kendi özgün tarifiyle hazırladı. Tokelli, dolmanın iç harcı ve yapım aşamaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

"Uzaya Gidecek Bir Ürün Varsa O da Kavuttur"

Şef Ayvaz Akbacak, gastronomi festivallerinin Türk mutfağının tanıtımına ve yöresel ürünlerin yenilikçi tariflerle mutfaklara kazandırılmasına sağladığı katkıyı vurguladı. Bayburt’un keşfedilmeyi bekleyen büyük bir gastronomi şehri olduğunun altını çizen Akbacak, lezzet tutkunlarını kente davet ederken özellikle "Kavut" için çarpıcı ifadeler kullandı:

"Kavut; taşıması kolay, protein değeri oldukça yüksek ve birçok farklı yemeğe dönüştürülebilen muazzam bir besin. Eğer Türkiye’den uzaya bir ürün gidecekse, bunlardan biri kesinlikle kavut olmalıdır. Bayburt’un bu değerli ürüne sahip çıkarak tüm dünyaya tanıtması gerekiyor."

"Yöresel Lezzetlerimiz Kültürel Mirasımızdır"

Geçtiğimiz yıla kıyasla festivalin bu yıl çok daha geniş bir katılımla gerçekleştiğini belirten Şef Esra Tokelli ise yöresel mutfağın kültürel mirasın en önemli parçası olduğunu ifade etti.

Bayburt lezzetlerini yalnızca festivallerde değil, kendi işletmesinde de misafirlerine sunduğunu belirten Tokelli, kendi yorumuyla hazırladığı lor dolmasını Bayburtluların beğenisine sunmanın gururunu yaşarken, yöresel yemek yarışmasına katılanların hazırladığı tabakları da heyecanla beklediğini sözlerine ekledi.