Artvin’de düzenlenen Bölgesel Grup Müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Bölge Şampiyonu unvanıyla Kütahya’da düzenlenen finallere katılma hakkı kazanan Bayburt Gücü Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir dereceye imza attı.

Kulüp Başkanı Erol Köprücü’nün koordinasyonunda şampiyonaya hazırlanan minikler ekibi, usta öğreticiler Ünal Adıbeş ve Hamza Özel nezaretinde çıktıkları Kütahya sahnesinde elde ettikleri Türkiye dördüncülüğü ile geleceğe dair büyük bir umut ışığı yaktılar.

Başkan Köprücü: "Gelecek yıllarda hedefimiz daha da büyük"

Elde edilen bu tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Bayburt Gücü Spor Kulübü Başkanı Erol Köprücü, bar ekibinin bu noktaya gelmesinde gece gündüz emek veren usta öğreticilere ve eğitmenlere teşekkür etti. Alın teri döken tüm minik oyuncularını yürekten kutladığını belirten Başkan Köprücü, önümüzdeki yıllarda Bayburt’a daha büyük kupalar ve şampiyonluklar kazandıracaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.