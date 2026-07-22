Finalde Sancaktepespor’u mağlup ederek kupayı kaldıran Ağörenspor, zaferini köy meydanında düzenlenen görkemli bir şölenle kutladı.

Ağören köy meydanında düzenlenen şampiyonluk şöleninde köylüler ve takım yönetimi tek yürek oldu. Tüm misafirlere, sporculara ve köylülere geniş katılımlı şampiyonluk yemeği ikram edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının damga vurduğu yemekte, turnuva boyunca yaşanan unutulmaz anılar paylaşıldı.



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Yemeğin ardından devam eden kutlamalarda tam bir festival havası esti. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutlayan köy halkı, gençlerin ve sporcuların sevinç gösterilerine ortak oldu. Şölende sanatçılar Sehlan Burak ve Musa Küçük sahne aldı.