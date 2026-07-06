Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. İstanbul Bağcılar Mahmutbey stadyumunda Hafta sonu oynanan zorlu maçların ardından yarı finale yükselen dört takım adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek Finalde Nefes Kesen Mücadeleler oldu.

Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve yaşanan gelişmeler şu şekilde gerçekleşti:

Sırakayalarspor 3 - 0 Kalecikspor (Hükmen): Cumartesi gününün ilk mücadelesinde Sırakayalarspor ile Kalecikspor karşı karşıya geldi. Sırakayalarspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma, Kalecikspor teknik heyeti ve bazı futbolcularının maçın hakemine yönelik fiziksel müdahalesi nedeniyle tatil edildi. Karşılaşma sonucunda Sırakayalarspor 3-0 hükmen galip sayılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Taşçılarspor 4 - 3 Konursuspor (Penaltılarla): Cumartesi gününün ikinci maçında ise turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Taşçılarspor, Konursuspor'u penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Sancaktepespor 2 - 0 Gökçederespor: Pazar günü oynanan ve her iki takımın da seyir zevki yüksek bir oyun sergilediği maçta, Sancaktepespor rakibi Gökçederespor'u 2-0'lık net bir skorla geçerek yarı final biletini cebine koydu.

Ağörenspor 5 - 4 Aksaçlıspor (Penaltılarla): Çeyrek finalin son mücadelesinde Ağörenspor ile Aksaçlıspor kozlarını paylaştı. Normal süresi golsüz eşitlikle (0-0) tamamlanan maçta, seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Ağörenspor, son yarı finalist olmayı başardı.

Yarı Final Eşleşmeleri ve Finalin Adresi

Alınan bu sonuçların ardından heyecan dolu yarı final eşleşmeleri şu şekilde şekillendi:

Taşçılarspor – Ağörenspor, Sancaktepespor – Sırakayalarspor

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek dev final maçı ise 19 Temmuz Pazar günü, Bayburt Gençosman Stadyumu'nda oynanacak. Finale yükselecek iki takım, kupa için yeşil sahada ter dökecek.

Sırakayarspor

Taşçılarspor

Sancaktepespor

Ağörenspor