Bayburt kültür ve yardım derneği'nin düzenlediği Bayburt köyler arası futbol turnuvası beşinci hafta maçları Florya Şenlikköy stadında oynandı.
1.Maç
Yakupabdal-Petekli
Takımlar sahaya çıkmadı Komisyon kararı..
2.Maç
Helva 4 Erikdibi 3
Goller:Helva,,İsmail İpek,Muhammet Fidan,Doğan Güneş,İsmail ipek
Goller:Baha Bilgin,Eşref Bayansal, Ahmet Kurt
3.Maç
Taşçılar 3 Masat 3
Goller: Masat, Abdulkadir Köse,Ahmet Bayram
Goller: Taşçılar, Burak Bozbey,Ayhan Yurdunkulu, Muhammet Erkul
4.Maç
Gökçedere 0 Tomlacık 1
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5.Maç
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6.Maç
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7.Maç
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8.Maç
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