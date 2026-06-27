Bayburt kültür ve yardım derneği'nin düzenlediği Bayburt köyler arası futbol turnuvası beşinci hafta maçları Florya Şenlikköy stadında oynandı.

1.Maç

Yakupabdal-Petekli

Takımlar sahaya çıkmadı Komisyon kararı..

2.Maç

Helva 4 Erikdibi 3

Goller:Helva,,İsmail İpek,Muhammet Fidan,Doğan Güneş,İsmail ipek

Goller:Baha Bilgin,Eşref Bayansal, Ahmet Kurt

3.Maç

Taşçılar 3 Masat 3

Goller: Masat, Abdulkadir Köse,Ahmet Bayram

Goller: Taşçılar, Burak Bozbey,Ayhan Yurdunkulu, Muhammet Erkul

4.Maç

Gökçedere 0 Tomlacık 1

Goller:

Goller:

5.Maç

……………………………

Goller:

Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası Sancaktepe-Kalecik
Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası Sancaktepe-Kalecik
İçeriği Görüntüle

Goller:

6.Maç

…………………

Goller:

Goller:

7.Maç

…………………………

Goller:

Goller:

8.Maç

…………………………

Goller:

Goller: