Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası 22.Geleneksel Futbol turnuvasında Cumartesi ve Pazar Günü oynanacak maçlar sonrası Çeyrek Finale kalan takımlar belli olacak.

Son gurup maçları sonrası sekiz takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final maçlarından sonra dört takım yarı finele çıkacak.Finale kalan iki Takım Final Maçını Bayburt Gençosman stadyumunda Temmuzun 19’unda oynayacak.

2024 Yılında Bayburt Finalinde Sırakayalar ve Gökçedere maçı sonrası, Gökçederenin Şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı.

2025 Yılında Bayburt Finalinde Konursu ve Taşçılar final oyndı.Final Taşçılar’ın Şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı.

Bu yıl Final Maçı Dede Korkut şenliklerinden bir hafta sonra Temmuzun 19’unda Bayburt Gençosman stadyumunda oynanacak.