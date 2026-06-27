Resmî karne töreni, Süleyman Ersoy İlkokulunda gerçekleştirildi. Tören programı kapsamında ilk olarak okulun halk oyunları ekibi tarafından Bayburt barları sergilendi. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi, törene katılan il protokolü ve veliler tarafından takip edildi.

Vali Eldivan'dan Öğrencilere Kitap Okuma Tavsiyesi

Gösterilerin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı ve heyecanlarına ortak oldu.

Vali Eldivan, öğrencilere yaz tatili dönemi için dinlenmeleri ve bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Törende, Süleyman Ersoy İlkokulunda öğrenim gören 280 öğrenciye karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi. Karnelerini alan öğrenciler, üç ay sürecek yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.