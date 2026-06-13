İl genelinde toplam 876 öğrenci hayallerindeki liseye yerleşebilmek için salonlardaki yerini alırken, aileler de okul bahçelerinde çocuklarının başarısı için heyecanlı bir bekleyişe koyuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapılarda yoğunluk oluşturdu. Kimlik kontrolleri ve üst aramalarının ardından salonlara alınan adaylar, saat 09.30 itibarıyla sınavın ilk oturumuna başladı.

İki Oturumda Zorlu Sorular

Sınav, iki ayrı oturum halinde ve öğrencilerin farklı alanlardaki başarılarını ölçecek şekilde uygulandı: Birinci Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayan bu oturumda öğrencilere; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre tanındı.

Mola: Saat 10.45'te ilk oturumun bitmesiyle öğrenciler, 45 dakikalık dinlenme arasında okul bahçelerinde stres attı ve ihtiyaçlarını giderdi.

İkinci Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayan sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soru için öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen velilerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecini geride bıraktıklarını belirten velilerden Uğur Tan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yaklaşık 3-5 senedir bu sınav için bir hazırlık içerisindeyiz, ciddi bir yorgunluk var. Emeklerimizin karşılığını alabilmek adına buradayız. En büyük dileğimiz, evlatlarımızın vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmesidir. İnşallah tüm çocuklarımız emeklerinin karşılığını alır ve başarılı olur."

Bir diğer veli Yaver Saka ise büyük bir planlı çalışmanın arkasından bu güne geldiklerini vurgulayarak, "Veliler olarak bizler çocuklardan çok daha heyecanlıyız. Çocuğumuzun hedeflediği bir okul var ve sistemli bir şekilde çalıştı. Temennimiz, bu çocukların gelecekte tüm mazlum coğrafyaların, gariplerin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olmasıdır. Onların bunu başaracağına inancımız tam." diye konuştu.