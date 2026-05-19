Bayburt Lisesi Okul Müdürü Gökhan Karakurt ; “ Bayburt Lisesi, Uluslararası eTwinning projesi “LiterateX: From Digital To Visual” ile eğitimde yenilikçi bir adıma imza atarak öğrencilerimizi dijital çağın gereksinimleriyle donatıyoruz.”

“Proje kapsamında dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere dört temel alanda çalışmalar yürüten öğrencilerimiz ”; geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak hem yabancı dilde konuşma becerilerini hem de dijital araç kullanma yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyorlar.” açıklamasını yapan Okul Müdürü Karakurt;

“ Kültürlerarası etkileşimi merkeze alan bu vizyoner süreçte, öğrencilerimizin bu okuryazarlık türlerini derinlemesine kavrayabilmesi için çok güçlü bir akademik hazırlık süreci yürütülüyor. Öyle ki, tüm proje ekibimiz ele alınan her bir okuryazarlık konusundan önce, uluslararası çapta alanında uzman isimlerden ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden online webinarlar aracılığıyla kapsamlı eğitimler aldılar.

Üniversite hocalarından edindikleri bu değerli teorik altyapı sayesinde dijital dünyayı okuma, medyayı eleştirel süzgeçten geçirme, farklı kültürleri anlama ve görsel mesajları çözümleme konusunda bilinçlenen gençlerimiz , kişisel gelişimlerinde büyük bir pozitif dönüşüm yaşadılar. Başından sonuna kadar büyük bir motivasyon ve yüksek katılımla devam eden “LiterateX: From Digital To Visual” projesi, sergilediği bu akademik destekli ve nitelikli çalışmalarla eTwinning platformunun en prestijli ödülleri olan Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi'ni almaya en güçlü aday projeler arasında gösteriliyor.”