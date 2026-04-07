Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarı gösteren gençler, düzenlenen merasimle belgelerini teslim aldı.

İl Müftülüğü binasında gerçekleştirilen törende, genç hafızlarla bir araya gelindi. Hafızlık maratonunu başarıyla göğüsleyen öğrencilere belgeleri, bizzat İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından verildi.

Törende bir konuşma yapan Müftü Bayram Danacı, hafızlık makamının önemine vurgu yaptı. Hafızlığın sadece bir ezber süreci olmadığını belirten Danacı, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl mesele, kazanılan bu hafızlığı ömür boyu muhafaza etmek ve Kur’an-ı Kerim’in yüce ahlakını hayatın her alanına rehber edinerek yansıtmaktır."

Konuşmasının devamında öğrencilere gelecek hedefleri ve manevi sorumlulukları hakkında çeşitli tavsiyelerde bulunan Müftü Danacı, öğrencileri tek tek tebrik etti. Tören, hafızların bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı dilekleriyle sona erdi.