Bu kapsamda Endonezya ve Hong Kong’da gerçekleştirilen uluslararası temasların ardından Pakistan’da düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fuarı’na katılan Bayburt Üniversitesi; uluslararası öğrencilere hem Bayburt Üniversitesini hem de şehri tanıtmak, başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapmak ve öğrencilerin Bayburt Üniversitesini tercih etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı faaliyetler yürüttü.

2026 yılı itibarıyla 1000’e yaklaşan uluslararası öğrenci sayısını artırmak, farklı coğrafyalardan ve yeni milletlerden öğrencileri Bayburt Üniversitesine kazandırmak ve akademik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, Güney Asya açılımının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Uluslararası Temsil ve Stratejik Katılım

Bayburt Üniversitesini temsilen fuara katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, bölgenin önde gelen üniversiteleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Endonezya ve Hong Kong'daki temasların ardından Pakistan’da sürdürülen görüşmeler, Bayburt Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünü daha da artırarak yeni iş birliği fırsatlarının önünü açtı.

İslamabad’da Diplomatik ve Akademik Temaslar Gerçekleştirildi

Programın ilk durağı olan İslamabad’da; öğrenci adayları, okul yöneticileri ve üniversite temsilcileriyle bir araya gelinerek tanıtım faaliyetleri yürütüldü. Bayburt Üniversitesinin eğitim imkanları, başvuru süreçleri ve uluslararası öğrencilere sunduğu fırsatlar detaylı şekilde üniversite öğrenci adaylarına aktarıldı. Heyet ayrıca Pakistan Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda öğrenci ve personel değişimi, akademik iş birlikleri ve olası ortak projeler ele alındı. Fuarın açılış programında Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile bir araya gelen Rektör, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Program kapsamında Büyükelçilik konutunda düzenlenen davete katılım sağlayan heyet, uluslararası akademik iş birlikleri üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.