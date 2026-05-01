BAYBURTGÜNDEM: Türkiye’nin yükseköğretim imkânlarının uluslararası öğrencilere tanıtıldığı fuarın açılış töreni; Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi M. Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Albert Mahmetkulov, Türkiye Maarif Vakfı Başkanvekili Ahmet Emre Bilgili ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan başta olmak üzere geniş katılımla gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, fuar alanında üniversitenin tanıtım faaliyetlerini bizzat yürüterek Kırgızistanlı gençlere Bayburt Üniversitesi’nin eğitim olanaklarını, akademik birimlerini ve uluslararası fırsatlarını anlattı. Bayburt Üniversitesi standına gösterilen yoğun ilgi, yürütülen tanıtım çalışmalarının etkisini ortaya koydu.

Program kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, katılımcı üniversite rektörleriyle birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin akademik yapısı yerinde incelenirken, geleceğe dönük iş birliği alanları değerlendirildi. Rektör Türkmen, ev sahipliği dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a teşekkür etti.

Fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen temaslarda ise tanıtım faaliyetleri iş birliği adımlarına dönüştü. Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Gülzat Tınıbekovna İsamatova’nın katılımıyla düzenlenen toplantı sonrasında, iki ülke üniversiteleri arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.