"Gelenekten Geleceğe Kültürel Birlik ve Toplumsal Dayanışma" sloganıyla gerçekleştirilen proje, akademik dünyayı ve gençleri sanatın doğayla buluştuğu noktada bir araya getirdi.

Ziyarete katılan konuklar arasında şehir dışından gelen önemli bilim insanları Prof. Dr. Ferruh Ağca, Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Saadettin Y. Gömeç yer aldı. Akademisyenler, müzenin modern sanatla geleneksel kültürü harmanlayan atmosferini yakından inceleme fırsatı buldu.

Müzenin Hikâyesini Kurucusu Koçan Anlattı

BAYÜ Dedem Korkut Öğrenci Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Tuğba Akkoyun ve beraberindeki öğrencilerin de hazır bulunduğu ziyarette, müzenin kurucusu Hüsamettin Koçan misafirleri ağırladı. Koçan, konuklarla yakından ilgilenerek müzenin kuruluş hikâyesi, kuruluş amacı ve müzede sergilenen eserlerin sanatsal değeri ve tarihsel arka planından bahsetti.