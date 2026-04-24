Bayburt Üniversitesi, 2022 yılında almaya hak kazandığı Turuncu Bayrak (Mekânda Erişim) ödülüne ek olarak, 2025 yılı başvuruları kapsamında Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim) almaya ve Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişim) için aday olmaya hak kazandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıklarının iş birliğiyle engelli öğrencilerin eğitim, sosyal ve kültürel yaşama tam katılımını sağlamak amacıyla yürütülen özverili çalışmalar somut sonuçlar verdi. Bu kapsamda Baberti Külliyesi Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, Dede Korkut Külliyesi Mavi Bayrak adayı oldu. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ise Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişim) için adaylık elde ederek üniversitenin erişilebilirlik vizyonunu eğitim boyutunda da ileriye taşıdı.

Süreçte rol alan ekibin katıldığı teslim töreninde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, erişilebilirliğin yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda güçlü bir paydaşlık anlayışı ve kapsayıcı bir üniversite vizyonu gerektirdiğini vurguladı. Rektör açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erişilebilirlik, üniversitemizin temel değerlerinden biridir. Bu süreç; Rektörlüğümüzün liderliğinde, tüm birimlerimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket ettiği güçlü bir paydaşlık modelinin ürünüdür. Bizler ‘herkes için kampüs’ ve ‘herkes için üniversite’ anlayışını yalnızca bir söylem olarak değil, somut uygulamalarla hayata geçiriyoruz. Mavi Bayrak başarımız, sosyo-kültürel alanda erişilebilirliği güçlendirdiğimizin önemli bir göstergesidir. Yeşil Bayrak hedefimiz doğrultusunda ise eğitimde erişilebilirliği daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ve tüm daire başkanlıklarımıza teşekkür ediyor, birim bazlı erişilebilirlik hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”