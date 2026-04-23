Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Akbaş’ın da yer aldığı kutlama programı; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan gururla okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sahne, bayramın gerçek sahipleri olan çocuklara bırakıldı.

Renkli Gösteriler ve Sanat Şöleni Öğrencilerin özenle hazırladığı etkinlikler salonda büyük bir beğeniyle izlendi. Programda öne çıkan anlar şunlar oldu:

Yöresel ezgilerle süslenen halk oyunları gösterileri sahnelendi. Öğrenciler, farklı ülke bayraklarıyla salonda renkli bir geçiş töreni düzenledi. Koro halinde coşkuyla türküler seslendirildi ve duygu yüklü şiirler okundu.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren yetenekli öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yoğun ilginin olduğu ve bayram coşkusunun doruğa çıktığı etkinlikte, Bayburt Belediyesi personellerimiz tarafından öğrencilere ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edilerek bu anlamlı gün taçlandırıldı.