Bayburt Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İyiliğin Geleceği Topluluğu, vicdanlı gençliği bir araya getiren kapsamlı bir etkinliğe imza attı. "Boykot Dedektifi" platformu kurucusu Erdem Özveren’in konuk olduğu programda, yerli duruştan küresel insani yardım operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı.

Boykot Bir Tercih Değil, Bir Direniş Hattıdır

Özveren, konuşmasında boykotun ekonomik gücüne dikkat çekerek, bunun sadece bir alışveriş seçimi olmadığını, zulme karşı sivil bir direniş hattı oluşturduğunu vurguladı. Bilinçli tüketimin yerli üretimi şahlandıracağını belirten Özveren, gençleri bu konuda kararlı bir duruş sergilemeye davet etti.

Kermesle İyilik Köprüsü Kuruldu: "Geliri Özgürlük Filosu'na"

Etkinlik sadece bir söyleşiyle sınırlı kalmadı. Üniversite kampüsünde topluluk üyesi öğrencilerin ve İHH Kadın Kollarının destekleriyle el birliğiyle hazırladığı bir destek kermesi düzenlendi. Ev yapımı ürünlerin yer aldığı kermese öğrencilerin ve akademisyenlerin ilgisi büyüktü. Kermesten elde edilen tüm gelirin, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Özgürlük Filosu (Sumud) çalışmalarına bağışlanacağı açıklandı. Bu adım, üniversite gençliğinin sadece söylemde değil, eylemde de mazlumun yanında olduğunu gösterdi.

"Özgürlük Filosu" Ruhu Gençlerle Buluştu

Etkinliğin en dikkat çeken kısımlarından biri de Özgürlük Filosu vurgusuydu. Filo’nun sadece gemilerden ibaret olmadığını, bir adalet arayışı ve mazlumun yanında olma iradesi olduğunu ifade eden Özveren, bu mücadelenin gençlerin duaları, boykotları ve düzenlenen bu kermesler gibi somut adımlarıyla beslendiğini belirtti.

"Geleceği İyilikle İnşa Ediyoruz"

Etkinlik sonunda konuşan topluluk başkanı Muhammed Emin ÇETİNKAYA şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada sadece boykotu değil, Özgürlük Filosu’nun temsil ettiği o büyük vicdan hareketini de konuştuk. Düzenlediğimiz kermesle de bu harekete bir nebze olsun katkı sunmayı amaçladık. Geleceği iyilikle, bilinçle ve yerli duruşla inşa etme kararlılığımızı tazeliyoruz."

Program; Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgisi, Bayburt İHH başkanı Mehmet HATİPOĞLU'nun plaket takdimi ve kermes alanında çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.