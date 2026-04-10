Sergi Küratörlüğünü İsmail Akın Kalafatoğlu nun yaptığı Etkinlikler onur konuğumuz şair ve yazar sayın Nizamettin Kutlu ile birlikte

Tokat Valisi Sayın Abdullah Köklü

Tokat Milletvekili sayın Kadim Durmaz

Tokat Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdi Dölek, Siyasi parti İl başkanları, Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile beraber halkın katılımı göz doldurdu.

Serginin yapılan açılış konuşmalarında

Tokat Valisi, Tokat Belediye Başkanı ve Tokat Milletvekili böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını , Ana sponsor. DENTBUL Başta olmak katılımcı sanatçılara ve emeğini geçen herkeze teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Uluslarası Bayburt Sanatçılar Derneği Yöneyim Kurulu Başkanı Ülkü Koçan; açılış konuşmasında ;

Kültür ve sanatın birleştirici gücünü temel alan uluslararası karma sergi, farklı coğrafyalardan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirerek iller arası kültürel etkileşimi güçlendirdik.

Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra farklı ülkelerden katılımın sağlandığı sergi, sanatın evrensel dili aracılığıyla güçlü bir diyalog ortamı oluşturdu.

Toplamda onlarca sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide; resim, heykel, grafik ve farklı disiplinlerden çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Her bir eser, sanatçının kendi kültürel birikimini yansıtırken aynı zamanda ortak bir estetik zeminde buluşarak kültürel çeşitliliğin zenginliğini gözler önüne sevdiği ifadelerine yer verdi.

Sanatın toplumlar ve şehirler arasında köprü kurma gücüne vurgu yapılarak, bu tür organizasyonların kültürel birlikteliği pekiştirdiği ifade edildi.

Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen sanatçıların aynı çatı altında buluşması, yalnızca sanatsal bir paylaşım değil; aynı zamanda kültürel bir dayanışma ve etkileşim örneği olarak değerlendirildi. Sergi, katılımcılar arasında yeni iş birliklerinin doğmasına da zemin hazırladı.

Sanatın sınırları aşan yapısı sayesinde gerçekleşen bu buluşma, iller arası kültürel bağların güçlenmesine katkı sunarken, uluslararası düzeyde de anlamlı bir etkileşim ortamı oluşturdu. Sergi, ziyaretçilere farklı bakış açılarını deneyimleme fırsatı sunarak kültürel farkındalığın artmasına önemli katkı sağladı.

Sergi 13 Nisan 2026 tarihine kadar şehir Müzesi'nde izlenime açık kalacak.